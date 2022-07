FOTO Deens volksfeest in Tour: "Het publiek is de winnaar van de dag"

Onze commentatoren haalden de superlatieven boven. "Dit is te vergelijken met Londen 2007", herinnert radioman Christophe Vandegoor zich de beelden van de Tour-start in Engeland met een proloog in Londen en een rit in lijn naar Canterbury. Ook toen: ontelbare fans langsheen elke meter van het parcours.



Voor zijn co Sven Nys is het publiek een attractie op zich. "Het publiek is de winnaar van de dag", klinkt het met een boutade. "Elke Deen is buitengekomen."