Fabio Jakobsen wint 1e sprintersfestival in de Tour, Wout van Aert wordt 2e en pakt geel

De 2e etappe van de Tour in een notendop:

Geen oorlog op Grote Beltbrug, wel felle sprint

De vroege vlucht, daar wordt in de Tour traditioneel niet veel tijd aan verspild. Al in de eerste meters koos Cort (EF Education) het hazenpad. Samen met Bystrøm (Intermarché-Wanty-Gobert) en de tandem Rolland-Barthe (B&B Hotels) verdeelde hij de publiciteit.

De prijzen, dat was een ander verhaal. Op de eerste molshoop van de dag moesten de Fransen de rol lossen. De twee anderen sloten een Scandinavisch pact; Cort nam met zichtbaar plezier de bollen, Bystrøm de tussensprint en de prijs voor de strijdlust.

Op 30 kilometer van de streep werd Bystrøm als laatste opgeslokt door het peloton. De aanblik van de Grote Beltbrug zorgde daar voor knikkende knieën. Onder anderen Uran ging tegen de vlakte en moest achtervolgen en op het eerste stuk van de brug raakte ook gele trui Lampaert betrokken bij een valpartij.

Waaiers werden er niet gevormd, want de wind blies niet uit de juiste richting. De renners knepen hun remmen dicht, waardoor de achterblijvers opnieuw konden aansluiten. Waar gehoopt werd op oorlog en tijdsverschillen, werd integendeel gezellig gekeuveld.

Pas na de brug ging de snelheid met een ruk de hoogte in. De nervositeit in de aanloop naar de sprint leverde een nieuwe, massale valpartij op. Tweevoudig titelverdediger Pogacar kwam er ongeschonden uit, maar werd wel opgehouden in de flessenhals. Gelukkig voor hem gebeurde de val in de laatste 3 kilometer.

Ook de koninklijke sprint was hachelijk. Ewan werd een beetje weggedrumd toen Sagan en Jakobsen elkaar kwakjes verkochten in de strijd om de juiste positie. Van Aert knalde voorbij Pedersen, maar zag in zijn ooghoek een blauw-witte vlek aan de buitenkant naar de zege zoeven. Op Jakobsen stond geen maat.