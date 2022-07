Bas Tietema strikt rappende Tadej Pogacar voor Tour de France-lied "Wielerhart"

Na nummers over wielerhelden als Dylan Groenewegen, Wout van Aert en Primoz Roglic maken de mannen van Tour de Tietema dit jaar een ode aan het wielrennen met het nummer 'Wielerhart'.

De Sloveen Tadej Pogacar is dit jaar weer topfavoriet om de Tour de France te winnen, maar voordat deze missie dit weekend in Kopenhagen van start ging, maakte hij begin deze week nog kort tijd om een couplet op te nemen voor het YouTube-kanaal Tour de Tietema.

Bas Tietema: ''Pogacar was eigenlijk direct enthousiast en wilde graag meewerken.

Hij was - net als wij overigens - onzeker over zijn zangkwaliteiten, maar kon de lol er wel van inzien. Ik vind het bijzonder mooi dat iemand met zo'n status, vlak voor de belangrijkste wedstrijd van het jaar, de moeite neemt om hier iets leuks van te maken. Het laat een kant zien die maar weinig mensen van hem kennen, het is echt een leuke gast!''