Ronnie O'Sullivan begint verschroeiend aan het WK snooker

De finale van vorig jaar lijkt vervloekt. Na wereldkampioen Luca Brecel is ook de verliezende finaliste al gesneuveld in de 1e ronde.



De 40-jarige Engelsman Mark Selby (WST-5) beet met 10-6 in het zand tegen zijn veel lager gerangschikte landgenoot Joe O'Connor (WST-30), de enige WK-debutant dit jaar.



Voor de viervoudige wereldkampioen was het van 2018 geleden dat hij al in de eerste ronde zijn boeltje mocht pakken.



Een pijnlijke vaststelling die Selby doet twijfelen over zijn toekomst. "Ik zal eens samenzitten met mijn vrouw Vicky en kijken wat de opties zijn", vertelde Selby aan BBC.



"Als ik doorga met snookeren zal ik mentale hulp nodig hebben. Ik ben altijd iemand geweest die mezelf te veel druk oplegde en te hard mijn best deed. Maar als ik doorga, wil ik er ook van genieten."