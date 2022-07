Waanzin! Denemarken wordt gek bij lange solo van landgenoot Magnus Cort: "Straffer dan in Vlaanderen"

"Ik hoop dat het een beetje kan doordringen tot in Brussel", zegt Carl Berteele van op de motor in Denemarken. "Wat een feestdag is dat hier. Dit hebben we nog maar zelden of nooit meegemaakt, zoals het publiek deze Magnus Cort vooruit schreeuwt."

"Het is eigenlijke straffer dan wat er op Vlaamse wegen te zien is. En dat was 3 dagen zo, zelfs op vrijdag in de gietende regen. En dan moet je toch vaststellen dat de Tour alles overstijgt."