Tadej Pogacar doet oproep om vermist nichtje terug te vinden: “Geïndoctrineerd door sekte”

Zijn nichtje Julija is namelijk al ruim een halfjaar vermist. Normaal zou ze met haar moeder Melisa Smrekar een korte vakantie maken, maar sindsdien ontbreekt elk spoor van het duo.

"Help! Mijn klein nichtje Julija is vermist.”

In een emotionele video deelt de vader van het meisje - gescheiden met Melisa maar met gedeelde voogdij over het meisje - meer details over de verdwijning.





De moeder zou lid zijn van een extremistische sekte, die zich afkeert tegen de wetenschap, geneeskunde technologie en de buitenwereld. "Ook Julija is al geïndoctrineerd", vertelt papa Peter in de video.

De politie en vader vermoeden dat Smrekar zich in Spanje of Portugal bevindt. Plekken waar sekteleidster Lana Praner verblijft.





Papa Peter looft een beloning van 10.000 euro uit voor wie de gouden tip aan de politie bezorgt. "Het enige wat ik wil, is haar opnieuw knuffelen", sluit hij af.