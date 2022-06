Tadej Pogacar kent zijn UAE-maats in zijn jacht op een 3e Tour-zege

De Pool Rafal Majka, de Amerikaan Brandon McNulty, de Spanjaard Marc Soler en de Nieuw-Zeelander George Bennett moeten Tadej Pogacar in het hooggebergte proberen bij te staan.



Met de Italiaan Matteo Trentin, de Deen Mikkel Bjerg en de Noor Vegard Stake Laengen werden nog drie allrounders aan de kern toegevoegd.



"Het wordt mijn derde Tour en ik kijk er heel erg naar uit", blikte Pogacar vooruit. "We hebben het hele jaar hard gewerkt om klaar te zijn. Hopelijk kunnen we iedereen drie weken mooie koers tonen."



"Het jaar was tot dusver positief voor het team. We hopen dat in de Tour verder te zetten. We weten dat het niet makkelijk wordt, maar dat maakt deel uit van de magie van de Tour."



Pogacar was dit seizoen al de beste in de UAE Tour, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en eerder deze maand in de Ronde van Slovenië.



De Tour start op 1 juli in de Deense hoofdstad Kopenhagen.