Manon De Roey boekt in Kaapstad tweede zege op de European Tour en viert met champagnedouche

Manon De Roey, die het toernooi in Kaapstad aanvatte met een ronde van 69 slagen en een gedeelde elfde plaats, sloeg zich met een tweede ronde van 67 slagen naar de leiding. Die zou ze niet meer afstaan.

Met een derde ronde van 66 slagen sloeg ze een kloof van drie slagen op de Marokkaanse Ines Laklalech.

Op de laatste dag, die net als tijdens de vorige ronde werd gespeeld onder zeer winderige omstandigheden in Zuid-Afrika, liep De Roey een slotronde van par en dit na twee birdies en twee bogeys.

Met een totaal van 274 slagen, veertien onder par, hield onze landgenote de Engelse Gabriella Cowley en de Nieuw-Zeelandse Momoko Kobori met vier slagen achter zich.

Voor De Roey is het haar tweede overwinning op het Ladies European Tour golfcircuit, nadat ze twee jaar geleden de individuele titel in Aramco Team Series in Bangkok had gewonnen.