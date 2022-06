Tadej Pogacar gunt ploegmaat Rafal Majka de koninginnenrit in Slovenië na potje blad-steen-schaar (!)

Na een dagje op en neer door de Sloveense bergen, gebruikte UAE Emirates de steile slotklim als lanceerplatform voor de tweetrapsraket Rafal Majka/Tadej Pogacar.

Modelploegmaat Majka stak zijn kopman Pogacar in zijn achterzak in de finale. Hij schudde het volledige deelnemersveld van zich af en gidste zijn ploegmakker naar de eenzame hoogte van de Velika Planina (8,2 kilometer aan 7,6%), waar de finish op 1.200 meter geverfd is op het nieuwe asfalt.

Pogacar besloot om niet weg te snellen van zijn ploegmakker, maar rolde samen met hem naar de finish. De Sloveen was schijnbaar op zijn gemak en maakte in de laatste kilometer zelfs nog wat tijd vrij om een bekende te groeten die aan de zijkant van het parcours stond.

Kinderspel voor de Sloveen.

Ook in de laatste rechte lijn had Pogacar nog een laatste spelletje in gedachten. Na een potje blad-steen-schaar moest de gracieuze kopman van UAE de overwinning aan zijn modelploegmaat Majka geven, die ook in de eerste rit al triomfeerde.

Pogacar blijft wel aan de leiding in "zijn" Ronde van Slovenië. Majka nadert tot op drie seconden. Domen Novak - ook een Sloveen - palmt de derde plaats in.