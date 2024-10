Duo De Clercq-Hesters wil voortbouwen op 8e plek in koppelkoers: "Zullen onze plaats niet zomaar afstaan"

zo 20 oktober 2024 12:18

Stap per stap schuift het jonge duo Katrijn De Clercq en Hélène Hesters dichter bij de toppers in de koppelkoers. Op het WK in Ballerup was een achtste plaats hun eindverdict. Zullen zij er op het volgende wereldkampioenschap ook weer bij zijn of nemen Lotte Kopecky en Shari Bossuyt opnieuw over in 2025? "Één ding is zeker, we gaan vechten voor onze plaats", klinkt het bij De Clercq en Hesters.

Een achtste plaats in de koppelkoers op het WK, maar volgens Hélène Hesters zat er misschien wel meer in. “We hebben een cruciale fout gemaakt door op een heel belangrijk moment een aflossing te missen. Dat heeft ons wel wat plaatsen gekost in die sprint. Ik zat toen even heel diep, maar daarna ben ik goed gerecupereerd." "Ik had enorm goede benen. Achteraf ben ik wel tevreden, door de mooie evolutie die we als team maken. Vorig jaar werden we nog 13e op het WK met een verliesronde, nu doen we mee.”

Een heel jaar lang had ik goede benen in elke ploegkoers, nu had ik flanellen benen. Katrijn De Clercq

Ook bij Katrijn De Clercq overheerste een dubbel gevoel. "Vooraf was top 8 een realistisch doel, maar stiekem hoop je altijd op meer."

"Een heel jaar lang had ik goede benen in elke ploegkoers, nu was het net of ik achteruit in vooruit ging vanaf de start. Ik had flanellen benen, totaal geen power."

"Na die gemiste aflossing zat ik in de laatste 30 rondes als een vis te happen naar adem. Bijzonder frustrerend, net in de laatste koers met Kenny (De Ketele, red.) als bondscoach.” Al denkt Hesters dat De Ketele sowieso trots zal zijn op hen. "We hebben ons wel weer laten zien en zijn volgens mij weer het jongste team, dus we kunnen onszelf niets kwalijk nemen."

Vechten voor hun plaats tegen Bossuyt-Kopecky

Voor de zevende keer al vormden de 22-jarige De Clercq en de 19-jarige Hesters een tweetal in de madison. “Als jong team leer je elke ploegkoers heel veel bij. Technisch zijn we volgens mij een van de meest ervaren teams", aldus De Clercq. "Er zijn hier duo’s waarvan je soms ziet dat ze heel veel laten liggen in hun aflossing. Al is er ook bij ons altijd nog ruimte voor verbetering op dat vlak.”

We zullen onze plaats niet zomaar weer afstaan. We gaan ervoor vechten. Katrijn De Clercq