Gele kaarten, aangepaste bevoorrading en aangepaste slotfase: de nieuwe regels in het peloton

Met het Belgische openingsweekend voor de deur komt de koers weer op onze vertrouwde wegen. Maar renners (en wielerliefhebbers) knopen maar beter in de oren dat er enkele nieuwe maatregelen van kracht zijn. Onder het mom "veiligheid in de wielersport" worden er onder meer kaarten uitgedeeld.

Na de testfase van vorig jaar zit het kaartensysteem nu in een officieel jasje. Wie in de fout gaat en de veiligheid van zijn of haar collega's in gevaar brengt, kan in het boekje belanden.

Kaarten zullen niet uitgedeeld worden door een scheidsrechter, maar verschijnen wel in het communiqué na de finish. Onder meer Danny van Poppel kreeg er in de Tour Down Under al mee te maken.