Tadej Pogacar pakt meteen uit in Sloveense opener, maar ploegmaat Rafal Majka wint

Tadej Pogacar had geen wedstrijdkilometer gereden sinds de Waalse Pijl, bijna 2 maanden geleden. Dat de tweevoudige Tourwinnaar sindsdien niet heeft stilgezeten, etaleerde hij al meteen in de rit naar Postojna.

Pogacar stak op iets minder dan 60 kilometer van de finish het vuur aan de lont. Rafal Majka, Domen Novak en Sean Bennett probeerden de handschoen op te nemen. Die laatste kon die snel weer uittrekken: het ging te snel voor hem in de Sloveense heuvels.

Matej Mohoric, nog een Sloveense kanjer, gebruikte Bennett wel als potentieel lanceerplatform om ook vooraan te geraken. Maar de winnaar van Milaan-Sanremo kwam zichzelf tegen en moest zich weer laten uitzakken tot in het peloton.

Voorin konden Pogacar en Majka het ploegenspel spelen. De eerste aanval van Pogacar kon Novak nog pareren, maar op de tweede van Majka beet hij zijn tanden stuk.

Voor Majka, tweevoudig bergkoning in de Tour en ex-winnaar van de Ronde van Slovenië, is het zijn 13e zege uit zijn profcarrière. Toch lijkt het twijfelachtig dat hij een Pogacar in deze vorm zal kunnen afhouden in de strijd om de eindzege, ook al zijn de twee ploegmaats.