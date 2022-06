Marc Hirschi is sant in eigen Zwitserland met de zege in de GP van Aargau

Heel wat mooie namen aan de start van de GP Aargau en de meeste daarvan waren ook op de afspraak in de finale. Thomas De Gendt had het, zoals we het van hem gewoon zijn, al veel eerder geprobeerd, maar zijn vlucht haalde niets uit.

Lange tijd leek het erop dat Clément Champoussin deze editie zou winnen. Tot eerst de Belg Sylvain Moniquet en daarna ook toppers als Marc Hirschi, Maximilian Schachmann en Andreas Kron kwamen aansluiten.

Een klein groepje stormde op de finish in Leuggern af. De lichtjes hellende aankomst was een kolfje naar de hand voor Hirschi, die met de Tour de France in zicht weer naar zijn beste vorm toegroeit.