LIVESTREAM (om 13.30u): Bikkelen Nederlandse toppers om zege in 1e Superprestige-afspraak in Ruddervoorde?

Vorig jaar won Ceylin Alvarado in Ruddervoorde en schreef ze ook het eindklassement op haar naam. Voor een bisnummer zal ze dan wel Fem van Empel moeten kloppen. De wereldkampioene was in Beringen al de sterkste voor Alvarado.



Alvarado won tussendoor wel de Kermiscross in Ardooie, maar in Ruddervoorde staat een heel mooi deelnemersveld aan de start. Ook Lucinda Brand zal beter willen doen dan haar 3e plek in Beringen.



Bij de Belgen heeft Marion Norbert Riberolle gisteren vertrouwen getankt met de zege in Essen. Laura Verdonschot werd 3e in de Noorderkempen. Sanne Cant moest passen wegens ziekte, maar zal nu wel haar seizoensdebuut maken.