3x3-Belgen maken korte metten met Liman in kwartfinales van WorldTour Macau

De 3x3-toppers blijven ook dit weekend in Azië, met de WorldTour-manche in Macau. De Belgen van Riffa nemen het in de poulefase op tegen Princeton en Wuxi, met voormalig NBA-klepper DeMarcus Cousins. Het was even nagelbijten, maar Dennis Donkor en co. haalden de kwartfinales. Morgen is de eindfase.