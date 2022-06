Rolf Sørensen: "Vingegaard is de enige die Pogacar bergop onder druk kan zetten"

Sørensen: "Vingegaard is in het tijdrijden bijna de evenknie van Pogacar"

Volgens Sørensen behoort Vingegaard ook tot de beste tijdrijders. "Tegen de klok is hij bijna de evenknie van Pogacar. Dat is straf voor zo'n lichtgewicht (Vingegaard weegt 60 kg)."

"Vingegaard is ook de enige die Pogacar bergop onder druk kan zetten. Dat hebben we in de Tour van vorig jaar al gezien."

"Ik denk dat Vingegaard de Tour dit jaar zelfs kan winnen. Zijn ploegleider Grischa Niermann heeft dat eerder al gezegd in een interview", zegt Sørensen. "Niermann zal dat niet zomaar zeggen. Op basis van Vingegaards waarden weten ze bij Jumbo-Visma hoe sterk hij is."

Bij Team Jumbo - Visma deelt de 25-jarige Deen het kopmanschap met Primoz Roglic, maar volgens Rolf Sørensen zal in de bergritten snel duidelijk worden dat Vingegaard de betere van de 2 is.

Jonas Vingegaard kwam vorig jaar in de Tour al het dichtst in de buurt van Tadej Pogacar.

Vingegaard is ook sterk tegen de klok.

Rasmussen: "Denemarken wordt gek als Vingegaard de Tour wint"

Ook tweevoudig bolletjestruiwinnaar Michael Rasmussen zet zijn landgenoot Vingegaard boven Roglic.

"Binnen Jumbo-Visma is Roglic de nummer 1. Maar Vingegaard zal in de bergen beter zijn dan de Sloveen."

"Roglic zal zich op een bepaald moment wel willen opofferen voor Vingegaard, die altijd al heel loyaal is geweest tegenover zijn kopman."

Denkt Rasmussen dat Vingegaard voor een eerste Deense Tour-zege kan zorgen sinds Bjarne Riis in 1996?

"Vingegaard is in elk geval de grootste uitdager van Pogacar. In de toekomst zal hij de Tour zeker winnen. Dit jaar wordt dat moeilijk."

"Als het toch al dit jaar gebeurt, zal Denemarken gek worden. Maar daar zal Vingegaard zich weinig van aantrekken. Hij komt uit een hardwerkende familie en is heel down to earth."