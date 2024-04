Olympische Zeilweek: top 3 is in zicht voor catamaranduo, ook 49er heeft wind in de zeilen

De drie deelnemende Belgische boten in de Nacra 17-klasse doen het goed in Hyères. Ze staan allemaal in de top 7.



Lucas Claeyssens en Eline Verstraelen vormen op de 4e plaats het beste Belgische duo met 63 punten na 12 regatta's. Het verschil met de top 3 bedraagt nauwelijks 1 punt.



Stand Nacra 17-klasse

4. Claeyssens - Verstraelen - 63 punten

6. De Jonghe - Ravelingien - 73

7. Borghijs - Borghijs - 74



In de snelle 49er-klasse loopt het goed voor Yannick Lefèbvre en Jan Heuninck. Met 81 punten staan zij 5e na 12 regatta's.



In de windsurfdisciplines is Thomas Broucke momenteel 13e in de IQFoil-categorie. Daan Baute (196 punten) is na 14 regatta's 22e in de Formula Kite.