70km tijdrijden en moordende slotweek, "Deze Giro is een droom voor Remco"

Drie tijdritten, waarvan één klimtijdrit, en 7 aankomsten bergop, met drie echte uitschieters met de etappes naar Crans-Montana, Monte Bondone en Tre Cime di Lavaredo. Een rittenschema dat vuurwerk belooft volgend jaar in de Giro.

Of het een Giro met of zonder Remco Evenepoel wordt, dat is nog niet helemaal duidelijk. Organisator RCS heeft in elk geval wel een ideaal parcours samengesteld voor de wereldkampioen. Dat weet ook Renaat Schotte.

"70 tijdritkilometers, dat is een droom voor Evenepoel. Als je weet dat hij in de tijdrit over 30 kilometer in de Vuelta Roglic bijna een minuut aansmeerde, dan weet je dat dit een droomparcours is voor hem."

De zware slotweek kan wel verraderlijk zijn. "Etappes boven de 5000 hoogtemeters met aankomsten zoals de Tre Cime di Lavarado, dat spreekt tot de verbeelding. Maar die opeenvolging van monsteretappes, dat is toch weer iets nieuws voor Evenepoel."

"Maar het mag duidelijk wezen dat de Giro graag wil uitpakken met Evenepoel, de golden boy van het huidige wielrennen en de wereldkampioen. Misschien zien ze in Italië hem zelf als een soort erfgenaam van Fausto Coppi", aldus Schotte.