IN BEELD: Remco Evenepoel en Tom Boonen wuiven Keisse uit tijdens "Merci Iljooo"

In 't Kuipke heeft Iljo Keisse vanavond definitief zijn fiets aan de haak gehangen. Hij deed dat in het bijzijn van 6.000 fans en tal van special guests zoals Tom Boonen en Remco Evenepoel. In enkele gelegenheidswedstrijden waren ook onder meer Mark Cavendish, Elia Viviani en Niki Terpstra van de partij.