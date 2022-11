Van de as van Wiggins tot museum waarin De Ketele slaapt: het beste uit 3 afleveringen 100 jaar Zesdaagse

Wiggins: "Ik wil mijn as laten uitstrooien in Kuipke"

"Gent is mijn tweede thuis", zegt Wiggins. "Er zijn zoveel herinneringen die terugkomen. Mijn hele leven al kom ik naar deze velodroom. Als ik sterf, wil ik mijn as hier laten uitstrooien."

De Ketele slaapt in museum van zijn wielervader

Dit jaar staat de Gentse Zesdaagse in het teken van het afscheid van Iljo Keisse. Vorig jaar zwaaiden de toeschouwers die andere publiekslieveling uit: Kenny De Ketele. "Ketelke" ging toen nog een laatste keer op logement bij zijn wielervader Eddy Verbust, die een speciaal ingerichte kamer vol wielerrelikwieën heeft voor De Ketele. Een slaapkamer die lijkt op een mini-wielermuseum. Indrukwekkend.

Het tragische verhaal van Isaac Galvez

26 november 2006 is een gitzwarte dag in de geschiedenis van 't Kuipke. Die avond kwam de Spanjaard Isaac Galvez ten val tegen de vangrail. In het ziekenhuis overleed de 31-jarige Galvez aan zijn verwondingen.

"Het is een van de moeilijkste momenten in mijn leven", zegt Iljo Keisse (die toen zelf meereed) met de krop in de keel.