Remco Evenepoel wint prestigieuze Vélo d'Or, Lotte Kopecky op 2 bij de vrouwen

De Vélo d'Or wordt uitgereikt sinds 1992. De trofee is een initiatief van Vélo Magazine en bekroont de beste wielrenner van het jaar. Wielerjournalisten van over de hele wereld mogen hun stem uitbrengen.

Dat Remco Evenpoel dit jaar de laureaat is, hoeft niet te verbazen. Onze landgenoot won dit jaar Luik-Bastenaken-Luik, de Clasica San Sebastian en de Vuelta en kroonde zich als kers op de taart tot wereldkampioen.

Evenepoel gaat in de verkiezing Wout van Aert en Tadej Pogacar vooraf. Hij is de 4e Belg op de erelijst, na Johan Museeuw, Tom Boonen en Philippe Gilbert.

"Dit is toch een beetje de Ballon d'Or van het wielrennen", reageert Evenepoel in het nieuwste nummer van Vélo Magazine. "In mijn ogen is dit de belangrijkste prijs in het wielrennen en het is heel mooi dat ik hem al zo vroeg in mijn carrière kan winnen."

Vélo Magazine reikt dit jaar ook voor het eerst een Vélo d'Or uit bij de vrouwen. Ook daar is de laureaat weinig verrassend: Annemiek van Vleuten. Zij won dit jaar de 3 grote rondes én het WK. Lotte Kopecky eindigde knap als 2e in het referendum.