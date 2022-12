Het regent trofeeën, maar waarvoor staan die prijzen en wie kiest er?

In de laatste weken van het jaar worden steevast een hele hoop trofeeën uitgereikt aan allerlei sporters. Om u weg te wijzen door het prijzenbos zetten we voor u de belangrijkste trofeeën op een rijtje.

Kristallen Fiets

Wie organiseert het? Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws Wie komt in aanmerking? Belgische wielrenners

Belgische wielrenners Wie stemt er? Een jury bestaande uit journalisten, ex-laureaten, enkele leden van Belgian Cycling, de bondscoaches en Belgische wielercoryfeeën.

Een jury bestaande uit journalisten, ex-laureaten, enkele leden van Belgian Cycling, de bondscoaches en Belgische wielercoryfeeën. Datum? Op 12 oktober kregen Remco Evenepoel en Lotte Kopecky de Kristallen Fiets.

De Kristallen Fiets wordt door HLN sinds 1992 uitgereikt aan de beste Belgische wielrenner van het voorbije jaar. Er zijn ook een aantal nevencategorieën en sinds 2016 is er ook een aparte trofee voor de beste Belgische wielrenster. Lotte Kopecky had de voorbije 2 jaar al nauwelijks tegenstand en had dat zeker niet na haar boerenjaar, met winst in de Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche, zilver op het WK en 2 Europese titels op de piste. Ook Remco Evenepoel had een topjaar. Met winst in onder meer Luik-Bastenaken-Luik, de Vuelta én het WK was niemand tegen hem opgewassen.

Renners kunnen de prijs meer dan één keer in hun carrière winnen. Johan Museeuw is de recordhouder met 5 Kristallen Fietsen. Bij de vrouwen won Kopecky al voor de 3e keer op een rij, net zoals Jolien D'hoore dat voor haar deed. Ook Grace Verbeke won al 3 keer de Flandrienne, zij het niet achter elkaar.

Flandrien-trofee

Wie organiseert het? Het Nieuwsblad

Het Nieuwsblad Wie komt in aanmerking? Belgische wielrenners

Belgische wielrenners Wie stemt er? De renners zelf

De renners zelf Datum? Op 18 oktober wonnen Remco Evenepoel en Lotte Kopecky ook Flandrien(ne) van het Jaar.

De Flandrien wordt uitgereikt door Het Nieuwsblad aan de beste Belgische wielrenner en -renster van het voorbije jaar. Het zijn de renners zelf die kiezen, uit een door de jury samengestelde lijst. Voor 2008 kwamen ook niet-Belgische renners in aanmerking voor de trofee. Sindsdien zijn er aparte prijzen voor mannen, vrouwen en voor de beste internationale renner. De trofee kan meer dan één keer gewonnen worden.

Nationale trofee voor Sportverdienste

Wie komt in aanmerking? Belgische sporters of sportteams die zich in het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk gemaakt hebben.



Wie stemt er? Een jury van (voormalige) sportkampioenen, sportbonzen en journalisten.

Een jury van (voormalige) sportkampioenen, sportbonzen en journalisten. Datum? Op 20 oktober kreeg Remco Evenepoel deze trofee.

Een individuele atleet kan de Trofee voor Sportverdienste maar één keer in zijn carrière winnen. Voor Sportteams geldt die beperking niet als het om ploegen van een verschillende generatie gaat. Remco Evenepoel kreeg 20 oktober deze trofee. De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl bezorgde wielerminnend België een prachtige nazomer. Begin september won hij met de Vuelta als eerste Belg in 44 jaar een grote ronde. Evenepoel behield vervolgens de focus voor het WK in Australië. Na brons in de tijdrit volgde de ultieme kroon op het werk met de wereldtitel in de wegrit. In het voorjaar had hij met Luik-Bastenaken-Luik ook al een eerste monument op zijn naam geschreven en kroonde hij zich tot Belgisch kampioen tijdrijden. Tussendoor schreef hij ook de Clasica San Sebastian voor de tweede keer op zijn naam.

Vlaamse Reus

Wie organiseert het? De Vlaamse Bond van Sportjournalisten

De Vlaamse Bond van Sportjournalisten Wie komt in aanmerking? Vlaamse sporters

Vlaamse sporters Wie stemt er? Leden van de Vlaamse Bond van Sportjournalisten

Leden van de Vlaamse Bond van Sportjournalisten Datum? 2 december

Remco Evenepoel, Lotte Kopecky en Wout van Aert zijn de drie kanshebbers op de Vlaamse Reus. Die bekroont een Vlaamse Sporter die in het voorbije jaar het meest indruk gemaakt heeft. De trofee is een beeld gemaakt door Willem Vermandere. Vorig jaar vielen marathonloper Bashir Abdi en rolstoelatleet Peter Genyn in de prijzen. Luc Van Lierde (triatlon), Kim Gevaert (atletiek) en Kim Clijsters (tennis) wonnen de trofee 3 keer en zijn de recourdhouders.

Vorig jaar werden Abdi en Genyn gehuldigd in de Oude Vismijn in Gent.

Gouden Spike

Wie organiseert het? De Belgische atletiekbond

De Belgische atletiekbond Wie komt in aanmerking? Belgische atleten

Belgische atleten Wie stemt er? Een jury van atletiekbonzen, ex-atleten en journalisten.

Een jury van atletiekbonzen, ex-atleten en journalisten. Datum? 3 december

De Gouden Spike bekroont de beste Belgische atleet en atlete van het voorbije atletiekjaar. De trofee wordt uitgereikt sinds 1983 en kan verschillende keren in een carrière gewonnen worden. Bij de vrouwen won Nafi Thiam de voorbije 8 edities. Daarmee is ze recordhoudster. Bij de mannen is Mohammed Mourhit met 4 trofeeën de recordhouder.

Nafi Thiam vorig jaar met haar 8e trofee.

Vlaams Sportjuweel

Wie organiseert het? De Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid Wie komt in aanmerking? Vlaamse sporters die in de loop van het jaar een opmerkelijke prestatie leverden of een uitzonderlijke loopbaan afgesloten hebben.

Vlaamse sporters die in de loop van het jaar een opmerkelijke prestatie leverden of een uitzonderlijke loopbaan afgesloten hebben. Wie stemt er? Een jury van (voormalige) sportkampioenen, sportbonzen en journalisten.

Een jury van (voormalige) sportkampioenen, sportbonzen en journalisten. Datum: 15 december

Het Vlaams Sportjuweel wordt jaarlijks toegekend door de Vlaamse minister die bevoegd is voor sport. De trofee kan maar eenmaal aan dezelfde persoon, ploeg of organisatie uitgereikt worden. Samen met het Vlaams Sportjuweel wordt ook de Vlaamse Prijs voor Sportverdienste uitgereikt. Dat is een trofee voor een persoon of organisatie die zich op een bijzondere wijze voor de sport in Vlaanderen heeft ingezet. Net als het Vlaams Sportjuweel kan de prijs maar één keer in een carrière gewonnen worden. Dit jaar zijn de 3 overgebleven kanshebbers voor het Vlaams Sportjuweel Remco Evenepoel, Lotte Kopecky of Emma Plasschaert.

Vorig jaar pronkten de Belgische hockeymannen met het Vlaams Sportjuweel.

Sportman, Sportvrouw en Paralympiër van het Jaar

Wie organiseert het? Sportspress.be, de beroepsvereniging van Belgische sportjournalisten

Sportspress.be, de beroepsvereniging van Belgische sportjournalisten Wie komt in aanmerking? Alle Belgische sporters

Alle Belgische sporters Wie stemt er? Ex-laureaten en sportjournalisten

Ex-laureaten en sportjournalisten Datum? 21 december tijdens het Sportgala

De trofee van Sportman, Sportvrouw en Paralympiër van het Jaar is een prijs die beste Belgische sporters van het afgelopen jaar bekroont. Naast de hoofdcategorieën zijn er ook trofeeën voor de Beloftevolle jongere van het Jaar, de Ploeg van het Jaar en de Coach van het Jaar. Een atleet kan de prijs meerdere keren winnen in zijn carrière. Bij de mannen is Eddy Merckx (wielrennen) de recourdhouder met 6 trofeeën. Kim Clijsters (tennis) en Ingrid Berghmans (judo) spannen de kroon bij de vrouwen. Zij werden 8 keer Sportvrouw van het Jaar. Bij de Paralympische atleten is Peter Genyn recordhouder met 3 trofeeën.

Nina Derwael won de trofee al 3 keer.

Gouden Schoen

Wie organiseert het? Het Laatste Nieuws

Het Laatste Nieuws Wie komt in aanmerking? De beste voetballer in de Belgische competitie in het voorbije kalenderjaar.

De beste voetballer in de Belgische competitie in het voorbije kalenderjaar. Wie stemt er? Een panel van journalisten, bondslui, scheidsrechters en ex-laureaten.

Een panel van journalisten, bondslui, scheidsrechters en ex-laureaten. Datum? 25 januari

De Gouden Schoen wordt al sinds 1954 uitgereikt en kan meermaals gewonnen worden. Er zijn twee stemrondes: in juli en in december. De resultaten van beide rondes worden samengeteld. Vorig jaar won Paul Onuachu bij de mannen en Janice Cayman bij de vrouwen. Paul Van Himst is de recordhouder. Hij heeft 4 Gouden Schoenen op zijn schoorsteen staan. Sinds 2016 is er ook een trofee voor de beste Belgische voetbalster. Tessa Wullaert is de recordhoudster bij de vrouwen. Daarnaast zijn er nog enkele nevencategorieën.

Paul Onuachu nam vorige jaar de Gouden Schoen mee naar Genk.

Nationale Trofee Victor Boin

Wie organiseert het? Het Belgisch Paralympisch Comité

Het Belgisch Paralympisch Comité Wie komt in aanmerking? Een paralympische atleet voor zijn prestaties van het afgelopen jaar en/of voor zijn carrière en rol binnen de paralympische beweging.

Een paralympische atleet voor zijn prestaties van het afgelopen jaar en/of voor zijn carrière en rol binnen de paralympische beweging. Wie stemt er? Een jury van voormalige atleten en huidige en ex-bestuurders van de Paralympische beweging.

De Trofee Victor Boin is vernoemd naar Victor Boin, die in 1960 mee aan de wieg stond en ook de eerste voorzitter was van de Belgische Sportfederatie voor Gehandicapten. De prijs wordt sinds 1974 uitgereikt en kan maar één keer in een carrière gewonnen worden. Johan De Rick, coach van de nationale goalbalploeg, en tafelteltenniser Laurens Devos mochten vorig jaar de trofee in ontvangst nemen.