Waar kunnen Cavendish, Quintana en co nog aankloppen? Deze ploegen hebben nog plek(jes)

Soudal-Quick Step - dat is in 2023 de nieuwe naam van de ploeg van Patrick Lefevere - heeft nog 1 vrij plekje. De Fransman Axel Laurance en de Australische klimmer Nick Schultz werden al aan The Wolfpack gelinkt. Maar heeft Lefevere nog centen?

Liefst 100 renners staan momenteel in de kou. Dat is onder meer te wijten aan het B&B-fiasco van vorige week.

Cavendish naar TotalEnergies? Belgen naar Lotto-Dstny?

Renners zoals Mark Cavendish en Nairo Quintana willen absoluut nog een contract bij een team dat de Tour de France rijdt.

Als ze niet opgevist worden door een WorldTour-ploeg, kunnen ze ook nog aankloppen bij ProContinentale teams die een wildcard krijgen voor de Tour.

Lotto-Dstny is als beste ProContinentaal team al zeker van Tour-deelname. Maar door de aanwezigheid van sprintkanon Caleb Ewan lijkt dat geen optie voor Cavendish.

De Belgische ploeg heeft wel nog 4 vacante plekjes. Gooien Van de Wouwer en co een B&B-Belg nog een reddingsboei toe? Of zijn ze op een lager niveau tevreden met de huidige kern?

Een team dat zeker nog de transfermarkt aan het afschuimen is, is TotalEnergies. De ploeg van Peter Sagan heeft nog ruimte voor maximaal 5 renners. In de media werd al gewag gemaakt van een terugkeer van Pierre Rolland. Hebben ze ook nog genoeg centen voor iemand zoals Cavendish en Quintana?



En wat met Astana, dat gisteren alsnog de samenwerking stopte met kopman Miguel Angel Lopez, nadat er extra bewijs over banden met de Spaanse dopingdokter Marco Mayner naar boven was gekomen.

Uno-X wil maar wat graag naar de Tour en dan kan Cavendish een extra verkoopsargument zijn. "Neen, we houden vast aan ons Noors-Deens model", klinkt het ginds.

Belgische teams zoals Flanders-Baloise en Bingoal-Pauwels Sauzen-WB hebben ook nog ruimte, "maar we hebben de centen niet", zegt Christophe Brandt, manager van Bingoal-Pauwels Sauzen-WB.