Wereldkampioen en Vuelta-winnaar Remco Evenepoel krijgt ook Nationale Trofee voor Sportverdienste

Vorige week kreeg Evenepoel al de Kristallen Fiets, deze week volgde ook de Flandrien. Later volgen nog onder meer de Vlaamse Reus en de Trofee voor de Sportman van het Jaar.



De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl bezorgde wielerminnend België een prachtige nazomer. Begin september won hij met de Vuelta als eerste Belg in 44 jaar een grote ronde.



Evenepoel behield vervolgens de focus voor het WK in Australië. Na brons in de tijdrit volgde de ultieme kroon op het werk met de wereldtitel in de wegrit.



In het voorjaar had hij met Luik-Bastenaken-Luik ook al een eerste monument op zijn naam geschreven en kroonde hij zich tot Belgisch kampioen tijdrijden. Tussendoor schreef hij ook de Clasica San Sebastian voor de tweede keer op zijn naam.