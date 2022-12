GP Monseré krijgt nieuwe start- en aankomstplaats in 2023

Parcours licht aangepast

Een nieuwe startplaats betekent ook een nieuw parcours. "Dit jaar vertrokken we vanuit Hooglede en maakten we via Ichtegem een lus naar Roeselare. Wij zullen dat in 2023 dus vanuit Ichtegem zelf doen en gaan, eens in Roeselare aangekomen, nog 4 grote ronden van elk 54 kilometer afwerken."



In die omlopen zitten de Ruidenberg en de Lookhuisstraat verweven, die hellingen kwamen er vorig jaar nieuw bij. Ook in 2022 waren er 4 grote lokale ronden van meer dan 50 km.



"Onze aankomstplaats is eveneens gewijzigd. We trekken van de Beversesteenweg naar de Kaaistraat. Ook daar is er op logistiek vlak veel meer mogelijk."



Volgens de organisator is er al "grote interesse van diverse wielerteams" om deel te nemen. "Wij hebben natuurlijk onze rechtstreekse televisie-uitzending (op Sporza) en onze plaats op de kalender is zeer gunstig."



Dit jaar ging de zege in Roeselare naar Arnaud De Lie. Hij haalde het na een sprint voor Dries De Bondt en de Fransman Hugo Hofstetter.



De Grote Prijs Jean-Pierre Monseré is een eerbetoon voor de verongelukte wereldkampioen, afkomstig uit Roeselare, die op 15 maart 1971 tijdens een kermiskoers in Retie op een auto botste.