Talent Arnaud De Lie sprint raak voor Lotto-Soudal in de GP Monseré

Bekijk hier de finish van de GP Monseré

Op 2 kilometer van de finish was het einde verhaal voor Robeet en werd er uitgekeken naar een massasprint zoals in de voorbije edities.

Het peloton zette de achtervolging in en op minder dan 20 kilometer van de finish zat alles weer samen. Het tempo schoot de hoogte in. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) deelde een prikje uit waardoor het peloton in stukken scheurde, maar de kanshebbers zaten nog vooraan.

Arnaud De Lie: "Een ongelooflijk gevoel om voor de 2e keer te winnen dit seizoen"

"Ik ben heel blij. We kwamen voor de winst en dan kan ik hier winnen. Ik had

een superploeg op het einde van de koers", vertelt een enthousiaste Arnaud De Lie na de wedstrijd.

Eerder dit seizoen won De Lie de Trofeo Palma. "Wanneer ik tekende bij Lotto-Soudal zeiden ze me dat ze me kansen zouden geven. Vandaag was mijn 2e kans voor een overwinning en ik kan winnen voor de 2e keer dit seizoen."

"Elke koers is een nieuwe kans en we zullen wel zien, maar er is geen druk. Ik doe mijn best."

"Ik ben blij met deze overwinning. Het is een ongelooflijk gevoel om voor de 2e keer te winnen in mijn eerste seizoen als prof. Het is mijn eerste overwinning in België en hier was veel sfeer."