Kogelstootster Jolien Boumkwo mikt op Spelen in Parijs met nieuwe Britse coach: “Hij volgt alles via WhatsApp”

Zo’n vijf maanden voor de Olympische Spelen in Parijs is Jolien Boumkwo van coach veranderd. De kogelstootster werkt sinds maart samen met Paul Wilson, die ook trainer is van wereldkampioene Chase Ealey. Nu werkt ze toe richting de Spelen. “Ik probeer niet bezig te zijn met de olympische limiet en ranking.”

Zo’n 5 jaar geleden besliste Jolien Bouwkwo om te stoppen met kogelstoten. Het was niet het definitieve einde van haar carrière. "In 2021 ben ik herbegonnen met de hoop om de Spelen te halen", vertelt de 30-jarige Boumkwo. En die rentree kende vorig jaar een hoogtepunt. "Ik haalde toen overwacht het EK indoor en miste nipt het WK. Nu ben ik hard aan het werken om de Spelen in Parijs te halen." Dat harde werk is nodig om naar de Spelen te mogen gaan. Er is een olympische limiet van 18,80 meter. Als dat niet lukt, levert ook een plek in de top 32 op de olympische ranking een ticket op. "Ik heb absoluut geen idee waar ik sta in de ranking. Ik probeer er niet mee bezig te zijn. Wat ik heb laten zien, is niet wat ik wil. We zullen zien wat eruit komt." Voor die mindere winter is er wel een verklaring. "Ik heb mijn pols verstuikt in september. Dat heeft mijn seizoen vertraagd."

Trainen met wereldkampioene

Boumkwo besliste ondertussen ook om afscheid te nemen van haar coach. "Het voelde niet juist aan. Voor mij was het ofwel blijven en de Spelen niet halen, ofwel de situatie veranderen zodat ik kan zeggen dat ik er alles aan heb gedaan." Haar nieuwe trainer is de Brit Paul Wilson. De samenwerking verloopt vooral op lange afstand. "Vorige week ben ik wel 5 dagen naar daar gegaan. Het gaf me een goede trainingsprikkel. Ik hou ook wel van zelfstandigheid." "En ik voel me niet eenzaam, want ik zie nog anderen rond mij trainen. Via WhatsApp bel ik met mijn coach en zo volgt hij elke beweging en kan hij me aansturen", duidt Boumkwo.

Het is een enorm compliment dat ik naast de wereldkampioene mag trainen. Jolien Boumkwo

Wilson is niet de minste in de kogelstootwereld. Hij begeleidt ook onder meer wereldkampioene Chase Jackson, beter bekend als Chase Ealey. "Het is een enorm groot compliment dat ik naast een wereldtopper mag trainen. Vorige week heeft ze me ook tips gegeven." "Dat zijn kleine dingen, maar die zijn wel bruikbaar. Ze zei dat mijn knie en mijn voet iets te ver naar links wijzen als ik mijn draai aanvat. Het geeft me hoop wanneer ze vertelt dat zij dat probleem ook had", grapt Boumkwo.

Ik weet wat ik in mijn mars heb, maar het is een probleem om het mentaal waar te maken. Jolien Boumkwo

Komende zomer zijn er twee belangrijke afspraken: het EK in Rome en de Olympische Spelen in Parijs. De limieten (18m en 18m80) liggen wel een stukje boven haar persoonlijk record (17m87) van vorig jaar. "Ik weet dat ik het in mijn mars heb. Ik kan die afstanden gooien, maar ik merk dat het een probleem is om het op wedstrijden mentaal waar te maken." "Het kan snel in mijn hoofd kruipen waardoor ik vergeet wat ik moet doen in plaats van gewoon gas te geven", beseft Boumkwo. "Het gaat om vertrouwen. Ik moet gewoon durven gaan en op het gaspedaal duwen." Met oog op eventuele deelname aan de Spelen is het EK al belangrijk. "Het zou jammer zijn als ik het niet haal. Ik denk dat het belangrijk is om een goede ervaring te hebben op een kampioenschap."

