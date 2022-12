6 gebuisden en 3 onderscheidingen: het grote WK-rapport van Eddy Snelders voor de Rode Duivels

Thibaut Courtois - 8/10

270 minuten - 2 clean sheets "De beste Duivel van het toernooi. Hij hield de Belgen meteen in koers door die penalty te stoppen tegen Canada en was in het sleutelduel tegen Kroatië opnieuw goed. Alleen tegen Marokko ging hij niet helemaal vrijuit, vond ik. Twee sterke en een mindere match: dat is voor mij een 8 op 10."

Toby Alderweireld - 7/10

270 minuten - 1 assist "Degelijk en betrouwbaar. Tegen Canada kreeg hij wat kritiek voor zijn traag inspelen, maar was er beweging? In de duels was Alderweireld altijd standvastig en van zijn lange ballen ging vaak dreiging uit - zo zorgde hij voor de assist bij het enige doelpunt. Daarom een 7."

Jan Vertonghen - 6/10

270 minuten "Net als zijn maatje Alderweireld speelde Vertonghen een WK zonder pieken of dalen. Tegen Marokko en Kroatië vond ik hem heel goed zijn streng trekken. We moeten hem dus nog niet afschrijven voor de toekomst. Die uitspraken van Eden Hazard hebben Vertonghen wel fundamenteel pijn gedaan. Jammer."

Timothy Castagne - 6/10

270 minuten "Castagne was onze meest polyvalente pion dit toernooi. Hij moest zich profileren op links, rechts en stond zelfs in de achterste drie. Ik vond hem wel voorzichtig spelen. Er zat weinig durf in de opbouw en het lukte Castagne zelden om diepgang te creëren. Vooral omdat het plan van de bondscoach zich er niet toe leende. Een 6."

Thomas Meunier - 4/10

212 minuten "Voor mij gebuisd. Zeker verdedigend ging Meunier regelmatig in de fout. Was dat te wijten aan een gebrek aan competitieritme? We kennen hem als veelloper met een grote actieradius die veel infiltreert, maar dat hebben we te weinig gezien."

Leander Dendoncker - 6/10

162 minuten "Een 6. Uit medeleven voor het feit dat er een beetje met hem "gespeeld" is. Martinez zette hem eerst weken in de tribune en dan tegen Canada moest Dendoncker plots toch weer opdraven, omdat een directe concurrent het liet afweten. Tegen Kroatië liet hij op het middenveld zijn grote loopvermogen zien."

Axel Witsel - 4/10

270 minuten "Over de drie wedstrijden bekeken haalde Witsel geen voldoende. Tegen Canada werd hij totaal overpowerd en overlopen - die prestatie was een 2 waard. Ook Marokko was niet goed. Tegen Kroatië liep het een stuk beter. Daarom geen heel zware buis, maar een 4."

Kevin De Bruyne - 5/10

270 minuten "Voor Kevin De Bruyne ben je al snel streng. Van onze beste speler verwachten we iedere match een bepalende klasseflits. In zijn eerste twee matchen was die aanwezigheid toch te beperkt - daar haalde hij zijn normale niveau niet. Tegen Kroatië zagen we opnieuw glimpen van de beste KDB. Jammer dat we eruit liggen, want in dit systeem vond hij beter zijn draai. Een 5."

Yannick Carrasco - 4/10

118 minuten

"Ondanks die gemiste kans en penaltyfout vond ik Carrasco degelijk tegen Kroatië. Alleen heeft de match tegen Canada hem volledig doodgedaan. Dat was niet per se zijn fout, maar een collectief falen. Door die match kan ik Carrasco geen voldoende geven."

Amadou Onana - 7/10

104 minuten "Het lichtpunt voor de toekomst dit WK. Zijn invalbeurt tegen Canada was enorm goed, de bevestiging kwam tegen Marokko. Hij moet wel nog leren om zijn intensieve spel te reguleren - anders hypothekeert dat zijn toekomst."

Youri Tielemans - 3/10

94 minuten "De grootste teleurstelling bij de Duivels. Zijn match tegen Canada was compleet onvoldoende en in zijn invalbeurt tegen Kroatië liep hij alleen maar naast Witsel. Je verwacht meer van iemand met de kwaliteiten van Tielemans. Een 3."

Thorgan Hazard - 6/10

106 minuten "Zijn invalbeurt tegen Kroatië was goed, de match tegen Marokko verdienstelijk. Een WK op de vlakte, dus. Tegen Kroatië gaf hij nog bijna de beslissende assist."

Eden Hazard - 6/10

125 minuten "Een 6 voor de broers Hazard. Zijn we nu iets te snel tevreden over Eden? Het niveau dat hij haalde was niet te vergelijken met 2018, maar ik vond wel dat Hazard groeide in het toernooi. Canada was oké, Marokko beter."

Leandro Trossard - 6/10

102 minuten "Niet slecht, maar zeker ook niet overdreven goed. Psychologisch moet het wel allerminst makkelijk voor Trossard geweest zijn. Je leest overal dat je moet spelen en krijgt dan geen kans van de coach. Ik vond het onbegrijpelijk dat Trossard tegen Marokko pas als derde op het veld kwam. Voor werk en doorzetting: een 6."

Dries Mertens - 5/10

76 minuten "Pffff ... Doe maar een 5. Zijn invalbeurt tegen Marokko was goed - hij zorgde toen voor een zeldzame dreigende actie. Tegen Kroatië werkte Mertens hard, maar mist hij ook die cruciale kans op aangeven van De Bruyne. Als je goed bent, maak je zulke mogelijkheden af."

Michy Batshuayi - 4/10

153 minuten - 1 goals "Alleen wat punten voor zijn doelpunt - de enige Belgische goal op dit WK - tegen Canada. Voor de rest konden de Duivels helemaal niks met Batshuayi aanvangen. In de combinatie was het véél te weinig."

Romelu Lukaku - 5/10

53 minuten "Zonde voor Lukaku. Zijn tweede helft tegen Kroatië was eigenlijk echt sterk. Bijna was hij de redder des vaderlands met één afgewerkte kans. Kan je hem die gemiste mogelijkheden verwijten? Het waren vooral reactiemomenten waarbij de bal te snel of van te dichtbij kwam, vond ik. Alle "klutsballen" vielen slecht. Met iets meer geluk scoort hij een hattrick."

Roberto Martinez - 4/10