Ruben en Eddy blikken terug op dolle dag van de Duivels: "Hier moeten we het mee doen"

Opvallend: het mailtje met de uitnodiging voor de persconferentie viel pas om half 3 in de mailbox van de journalisten.

Ruben Van Gucht kreeg een opvallende verklaring: "De perschef was eerst naar Uruguay - Portugal gaan kijken en was dus pas laat terug in het hotel. Daardoor dacht iedereen wel dat de Duivels tot half 3 aan het vergaderen waren geweest. En dan die wissel van Jan Vertonghen door praktische verplichtingen... Daar moeten we het mee doen."

Eddy Snelders pikt in: "Het zorgde wel voor andere speculaties. Eden en Thibaut deden wel hun best om alles weg te duwen. Maar voor ons was de afwezigheid van Vertonghen toch een reden om te denken: zou hij niet achter de uitspraken hebben gestaan? Dat gevoel heb je als hij eerst wel en dan niet komt."

"Volgens Hazard en Courtois was de pers verantwoordelijkvoor de heisa", ging Snelders verder. "Nochtans zijn de Duivels het zelf begonnen. Eerst door De Bruyne die zijn gram haalt, dan de ongelukkige uitspraken van Hazard en vervolgens Vertonghen. Blijkbaar is dat allemaal uitvergroot en voelen ze zich nu het slachtoffer."