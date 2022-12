WK-podcast: "Vermaelen voor de kwalificaties, Conte voor het volgende toernooi, wie zegt neen?"

The day after. Eén dag na de vroege uitschakeling op het WK en het opstappen van Roberto Martinez kijken Filip Joos en Peter Vandenbempt al eens vooruit in onze WK-podcast. Wie moet het roer overnemen en wie zeker niet?

Vlak na de wedstrijd wou hij het nog niet bevestigen, maar in de persconferentie nadien zei Roberto Martinez het wel. De wedstrijd tegen Kroatië was zijn laatste als bondscoach. "Ik wil toch nog even benadrukken dat Martinez best een goede coach is geweest", zegt Peter Vandenbempt. "Hij is alleen geen winnende coach. Toen hij de FA Cup won met Wigan Athletic, degradeerde ze nog hetzelfde seizoen uit de Premier League." Ook voor assistenten Thierry Henry en Thomas Vermaelen voelt Vandenbempt momenteel maar weinig. "Er moet een frisse wind komen. Ook in de selectie. De nieuwe bondscoach moet durven doorselecteren. Met emotionele baggage gaat dat veel moeilijker."

Maak goede afspraken met Vermaelen en pak een echte topper voor het volgende toernooi. Filip Joos

"Ik heb een gek idee, maar ga het toch even zeggen", pikt Filip Joos in. "Neem Vermaelen maar als bondscoach voor de kwalificaties en maak met hem goede afspraken. Het volgende toernooi pakken we dan een echte topper." "Een trainer als Conte, of Klopp,... Die zijn toch maar met de vingers aan het draaien tijdens een groot toernooi. We pakken ze voor een maand en betalen ze dan maar wat Martinez op een jaar verdiende. Dat moet wel lukken. We selecteren een bondscoach voor een toernooi. Het zou een fantastisch verhaal zijn."

België is toch een interessant project voor topcoaches. Dat was 20 jaar geleden wel anders. Peter Vandenbempt

Hoe zit het met het budget? Welke middelen heeft de bond om een nieuwe bondscoach aan te trekken? "Er is nu meer budget dan toen Martinez werd aangesteld", zegt Vandenbempt. De bond is rijker geworden. Bovendien is België toch ook een interessant project voor topcoaches. Dat was niet zo 20 jaar geleden." "Ik las deze morgen in het Franse L'Equipe dat een zeer goed geïnformeerde bron uit de bond zou hebben gezegd dat Vermaelen en Henry een soort interimfunctie zullen vervullen, maar daar is echt geen tijd voor", besluit Vandenbempt.