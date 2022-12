Uitschakeling ook financieel drama: voetbalbond en Rode Duivels lopen miljoenen mis

Na elk groot toernooi rinkelt steevast de kassa... maar dit keer een pak stiller dan normaal.

Sinds het WK in Brazilië cashte de Belgische voetbalbond nooit minder prijzengeld dan op dit toernooi.

Ondanks de flink verhoogde bonussen - in totaal verdeelt de FIFA 424,7 miljoen euro in Qatar - blijft ons land achter met "maar" 8,7 miljoen euro. Dat is de minimumsom die iedere deelnemer ontvangt. Kwalificatie voor de volgende ronde had minimum 12,5 miljoen opgeleverd.

Het verschil met het vorige WK in Rusland is enorm: de Rode Duivels incasseerden toen meer dan 20 miljoen euro voor hun derde plaats. Ook de kwartfinale op het EK bracht vorig jaar een flinke 17 miljoen euro op.

Door de vroege uitschakeling in de groepsfase is het financiële contrast nu groot.