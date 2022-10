Luka Van den Keybus op WK: "Het beste mannenteam ooit komt eraan"

Voor Van den Keybus is het zijn 4e WK, naast hem doen ook Noah Kuavita, Maxime Gentges en Takumi Onoshima mee bij de Belgische mannen. De top 8 in de teamcompetitie is geplaatst voor het volgende WK, in 2023 in Antwerpen.



Maar dat is te hoog gegrepen voor de Belgen, daarom mikken ze op het EK in april in Antalya, Turkije, waar nog WK-tickets te verdienen zijn. Van den Keybus geeft meer uitleg: "Het is een strategische keuze. We geven de jonge gymnasten tijd om voor het volgende EK heel sterk te zijn."



"Dat wil zeggen dat ze dan met meer moeilijkheid moeten turnen. Daar zijn ze nu voor aan het trainen. Wij hier zitten al op het niveau om die moeilijkheid te turnen. Wij pakken dit WK mee als ervaring om dan op het volgende EK ons team te leiden."



De toekomst van het Belgische mannenturnen oogt mooi, stelt Van den Keybus. "Misschien zie ik het te rooskleurig in, maar ik denk dat het beste team ooit eraan komt. Met de jongens die er nu zijn en de jongere gymnasten die erbij komen. Ik denk dat we nog nooit zo'n team hebben gezien."



"Op het WK in eigen land een olympisch ticket pakken, beter kan niet", verwoordt van den Keybus de ambitie.