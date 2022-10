Gids voor het WK turnen: programma, Belgische selecties en uitzenduren

De vrouwen komen in actie op 4 toestellen: balk, brug met ongelijke leggers, grond en sprong. De mannen hebben 6 toestellen: brug, grond, paard met bogen, rekstok, ringen en sprong.

Tijdens de kwalificaties van de teamcompetitie komen per land per toestel 4 turners of turnsters in actie, het slechtste resultaat wordt geschrapt. In de finale zijn er 3 turners per toestel per land, elk resultaat telt.

In die kwalificaties worden ook de tickets voor de finales verdeeld. De top 8 bij de landen plaatst zich voor de teamfinales. Voor de individuele allroundfinale is een plaats in de top 24 nodig en voor een toestelfinale is dat top 8, allebei met de beperking van 2 turners per land.

Belangrijk in de teamcompetitie is dat de top 8 van de kwalificaties ook zeker is van deelname aan het WK van 2023 in Antwerpen. De landen die in de finale op het podium staan boeken meteen hun olympisch ticket voor 2024.