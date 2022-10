Yléa Tollet, van provinciale wedstrijd naar vuurdoop op WK: "Ze zal er staan"

"Ik wist dat ik me klaar moest houden, maar het is zeker jammer voor Noémie. Ik zal mijn best doen voor de ploeg en ik wil me vooral niet laten afleiden door al de rest", zegt de Franstalige debutante.

Maar wie is Tollet, een onbekende naam voor het grote publiek? "Ze is nog maar heel recent opgevist", legt boegbeeld Nina Derwael uit. "Sinds de zomer traint ze bij ons."



Tollet, die haar opleiding kreeg in Italië, waar ze als kind woonde, is ontdekt tijdens een provinciale wedstrijd. Bij Gympies Keerbergen, waar ze al 3 jaar traint, deed ze wel al ervaring op in internationale wedstrijden.



Derwael: "Ze heeft zich snel goed aangepast. Ze verdiende haar plaats als reserve en ze zal dit goed opvangen. Ze zal er staan."



"Wij kunnen haar helpen en ik heb het haar ook gezegd: als je ergens moet beginnen, waarom niet op een WK?"

De Belgische vrouwen waren 5e tijdens de kwalificaties op de Spelen, op het EK - zonder Derwael - eindigden ze 5e in de finale.

"We hebben een sterk team en we moeten erin geloven", zegt Derwael nog. "In de finale is het voor iedereen alles of niets. Waarom zouden wij niet kunnen verrassen?"