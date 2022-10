Nina Derwael na relatiebreuk en knieblessure: "Moeilijke WK-voorbereiding, daar ga ik niet over liegen"

Derwael sukkelde in de voorbereiding met haar knie. Er kwam ook een einde aan haar relatie met profvoetballer Siemen Voet (die in Slovakije speelt bij Slovan Bratislava).

"Het is een heel moeilijke voorbereiding geweest voor mij, daar ga ik niet over liegen", zegt Nina Derwael 2 weken voor het WK turnen.

"Dit WK beschouw ik als een tussenstap"

"Dit WK dient om terug in competitie te treden en dat wedstrijdgevoel te krijgen. Het is de start van mijn voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs 2024."

Derwael verschijnt dus niet in topvorm op haar eerste turncompetitie in 15 maanden. Ze beschouwt dit WK dan ook als een tussenstap.

Wat mogen we dan precies verwachten van Derwael op het WK eind deze maand?



"Ik focus heel hard op de teamcompetitie. We willen in de top 8 eindigen zodat we ons plaatsen voor het WK van volgend jaar."



Individueel zal Derwael in actie komen in de brug- en de balkcompetitie. "Op de brug heb ik zeker het niveau om de finale te halen. Ik heb er een goed gevoel bij."



"Ik wil eigenlijk vooral genieten en plezier maken. Maar op een wedstrijd wil ik ook altijd de beste oefeningen turnen en het beste van mezelf geven."