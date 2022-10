Hoefkens: "Gemotiveerd Atletico wordt moeilijkste uitdaging tot nu toe"

Na 9 op 9 heeft Club Brugge zichzelf drie gouden kansen geschonken om overwintering in de Champions League af te dwingen. Grijpt het meteen de eerste mogelijkheid in Madrid? "Atletico zal alles uit de kast halen, aan ons om een perfect antwoord klaar te hebben", zei coach Carl Hoefkens.

Nog drie wedstrijden in de groepsfase van de Champions League, nog drie kansen om een ticket voor de laatste 16 te grijpen. Tegen Atletico Madrid zou het dus geen drama zijn als Club geen 12 op 12 pakt. Maar dat gevoel leeft niet binnen de groep, benadrukt Hoefkens. "Absoluut niet. Je merkt de honger en gretigheid van de groep. Daar ben ik momenteel heel tevreden over." "Atletico zal alles uit de kast halen om een resultaat te halen. Ze zullen een plannetje klaar hebben, aan ons om daar een perfect antwoord op te vinden." "Of een dubbele confrontatie gemakkelijker of moeilijker is als coach? Het heeft voor- en nadelen. Wij kennen hen beter, maar zij ons ook. We mogen er zeker niet vanuit gaan dat ze morgen op dezelfde manier zullen spelen." "We beseffen allemaal dat we voor de moeilijkste uitdaging tot nu toe staan tegen een gemotiveerd Atletico. We willen dominant voetbal brengen en dat kan alleen maar met balbezit. Maar of we nu zonder spits of met 2 of 3 aanvallers zullen spelen, dat ga ik niet verklappen."

Welke spelers van Atletico ik zou overnemen? Het is een echt team, dat is de grote kracht van de ploeg. Carl Hoefkens

Hoefkens weigert de verschillende scenario's uit te rekenen. "We kijken niet naar het verleden en we kijken niet naar de toekomst", zei hij. "We kijken alleen maar naar de volgende wedstrijd." "We beginnen aan elke wedstrijd om te winnen, ook hier in Madrid. We willen ons eigen voetbal brengen. Dat wordt een uitdaging." Hoefkens stak zijn lof voor de kern van Atletico niet weg. "Ze hebben een heel kwaliteitsvolle kern. Welke spelers ik zou overnemen? Het is een echt team, dat is de grote kracht van Atletico." "Uiteraard hebben ze met Griezmann, Morata en Joao Felix ook veel individuele kwaliteiten. Maar wij gaan er alles aan doen om te winnen."

Buchanan: "We weten wat er op het spel staat"