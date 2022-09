Sportclubs in nood: "Vroeger betaalden we 500 euro per maand, nu 8.000 euro"

"Mocht dat effectief realiteit worden, betekent dat dat we op het einde van het sportseizoen we met een tekort gaan eindigen."

"Heel concreet betaalden wij vroeger 500 euro aan voorschotfactuur, terwijl ze nu ons nu aangeven om naar 8.000 euro per maand te gaan", vertelt Inke Torfs van "Kracht en Geduld" in Sint-Niklaas. "Dat is dus een hele grote stijging."

In de sportclub "Kracht en Geduld" in Sint-Niklaas zijn kinderen, jongeren en volwassenen 's avonds en in het weekend aan het turnen, touwtjespringen en dansen. De club heeft 4 zalen en de gasfactuur om alles te verwarmen loopt op.

Om te blijven dansen en turnen worden de kosten gedrukt. De verwarming staat wat lager en het water in de douches is minder warm. Sponsors staan in deze tijden van crisis niet in de rij, dus zoekt de club elders naar inkomsten.



"We hebben dit jaar ons lidgeld jammer genoeg met 20 procent moeten verhogen", vertelt Jan Thuy van "Kracht en Geduld" in Sint-Niklaas. "Hopelijk komen we daar mee toe."





"Hoelang we dit kunnen volhouden? We verwachten dat we uit de reserves van de club al de kosten nog kunnen betalen", vertelt Torfs. "Maar dan gaan onze reserves er ook snel door zijn en moeten we naar volgend seizoen oplossingen zoeken."





"We maken ons grote zorgen, omdat we ook eigenaar zijn van de zaal. We hebben schrik voor alles dat komt."