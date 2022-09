Van een speelplaatsspel naar een officieus BK: Muurke klop wint aan belangstelling

Bijna 200 Belgen probeerden zich afgelopen weekend in Nijlen naar de Belgische titel "Muurke klop" te kloppen. Er kon maar één man en één vrouw winnen. Daan Animashaun en Melanie Mertens zijn de besten van het land geworden in het spelletje dat de speelplaats is ontgroeid. "Ooit wordt muurke klop een officiële sport."

De oorsprong van muurke klop

Kaatsbal, muurbal, smashen, kaleren, knokken, jetsen... In Nijlen doopten ze het spelletje dat je hoogstwaarschijnlijk vroeger op de speelplaats in een soortgelijke vorm hebt gespeeld om tot een officiële sport: muurke klop. Een muur, een bal en tegenspelers: de basis van een heel weekend spektakel en plezier op een parking, onder de kerktoren, in Nijlen. Bier en burgers, supporters en muziek, spanning en emotie. En dankzij de Nijlenaars een tot in het detail uitgewerkt competitieformat. Een nieuwe volkssport lijkt geboren. Nochtans is het Belgisch kampioenschap al toe aan zijn 14e editie. "Toen we stopten bij de Chiro, vonden we het enorm jammer dat we geen muurke klop meer speelden", legt Maarten Fransen van vzw muurke klop uit. "We zijn wat regels op papier beginnen te zetten en begonnen onderling wat meer te spelen en op die manier is een gek idee ontstaan. De eerste editie van het BK werd gespeeld tegen de muur van de sporthal. Al snel werd het terrein daar te klein." Ondertussen is het toernooi uitgegroeid tot 10 terreinen met 10 zelfgebouwde muren, één terrein heeft een supporterstribune en alle resultaten en het hele gebeuren wordt goed bijgehouden vanuit een torenhoge uitkijkpost.

Toen we stopten bij de Chiro, is een gek idee ontstaan Maarten Fransen van vzw muurke klop

Hoe speel je het?

Heel simpel: "Je slaat de bal via de grond op de muur en dan komt de bal terug. Hij mag één keer de grond raken", legt Fransen uit.

In Nijlen speelden 8 spelers 1 wedstrijd tegen elkaar. Iedereen staat in een vooraf vastgelegde volgorde. "Wanneer je een fout maakt of je slag de muur niet raakt, dan speel je een leven kwijt." Elke speler telt 3 levens. Zijn ze op, dan lig je uit het spel.

En zo ontstaat een afvalrace, tot er één winnaar overblijft.

De nieuwe Belgische kampioen, Daan Animashaun, heeft nog een gouden tip: "Goed doorslaan op de bal. In het begin van de dag had ik stress en deed ik dat niet. Toen was het heel slecht. Ik werd bij de herkansingen terug opgevist. Sindsdien sloeg ik goed door en nu sta ik hier als winnaar."



Daan Animashaun (19) kroonde zich tot Belgisch kampioen muurke klop.

Wie speelt het?

In principe kan iedereen, jong en oud, het spel spelen: "We proberen laagdrempelig te zijn, er zijn geen officiële selecties of kwalificatiewedstrijden, maar we merken dat de sport toch een type speler aanlokt."

"Melanie Mertens, die voor de vierde keer Belgisch kampioene is geworden, is een volleybalster. Volleyballers zijn het natuurlijk gewoon om op een bal te slaan. Ook mensen die een racketsport beoefenen zijn aangetrokken tot muurke klop."

Ook de kampioen bij de mannen heeft een volleybalverleden. De jonge Daan Animashaun (19) studeert kinesitherapie aan de Universiteit van Antwerpen en bewees in het verleden al dat hij een zijn talenten veelzijdig kan benutten. Hij eindigde vorig jaar 10e in de Iedereen Beroemd-rubriek Homo Universalis.



Bij de vrouwen won Melanie Mertens al voor de vierde keer de titel.

Stappen naar professionalisering

De vzw muurke klop organiseert naast het Belgisch kampioenschap ook Provinciale kampioenschappen in Antwerpen, Vlaams-Brabant en sinds vorig jaar ook in Oost-Vlaanderen.

"We willen van muurke klop een officiële sport maken, maar we willen de charme van de oorsprong wel behouden, daarom moedigen we iedereen aan om het te spelen."

We willen van muurke klop een officiële sport maken en spelen met het idee om een sportbond op te richten. De ultieme ambitie is dat het een olympische sport wordt. Maarten Fransen