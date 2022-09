België organiseert allereerste WK roundnet: "Een Belgische medaille is de ambitie"

België als voortrekker

Ons land mag nu het eerste WK ooit organiseren. "België was een van de eerste landen in Europa waar er voor roundnet een structuur op poten werd gezet", vertelt Fre Eskens, organisator van het WK en bestuurslid van de internationale roundnetfederatie.

"Datzelfde jaar organiseerde België de eerste Grand Slam in Europa. Spikeball, marktleider in de productie van de sets, was er ook aanwezig en zag dat het goed was. Samen met de internationale federatie is toen het eerste WK aan ons land toegekend. De centrale ligging van ons land speelde ook wel een rol."

"In 2019 was België ook een van de constituerende landen van de eerste Europese koepelorganisatie. Binnen dat kader is ook een Europese tour op poten gezet, met toernooien binnen heel Europa."

250 teams uit 33 landen

"Meer dan 250 teams uit 33 landen zullen deelnemen, waarbij ook alle zes continenten vertegenwoordigd zijn", zegt Eskens. "Het is een nog jonge sport en de internationalisering neemt alsmaar toe. De bedoeling is om het WK tweejaarlijks te gaan organiseren."

Door covid moest het toernooi twee jaar op rij uitgesteld worden, maar nu kan het event wel doorgaan. In Park Molenheide in Houthalen-Helchteren wordt er tussen 8 en 11 september om de eerste wereldtitels gestreden.

"Een Belgische medaille is de ambitie"

België is als organiserend land ook goed vertegenwoordigd op het WK. "Er zijn in het mannentoernooi vijf Belgische duo's, bij de vrouwen zijn er drie en in het mixed-toernooi is er ook nog één Belgisch duo", vertelt Eskens.

Wie zijn in Park Molenheide de favorieten voor eremetaal? "De sport wordt vandaag nog steeds gedomineerd door Amerikaanse teams, omdat de sport zijn oorsprong heeft in de VS."

"Daarnaast zijn ook de Canada teams heel sterk, maar daaronder ligt het veld open. De ambitie die we hebben voor de Belgische teams is een podiumplek. Dat is ambitieus, maar moet haalbaar zijn", besluit Eskens.