"Geef tieners een stem": nieuw project leert sportclubs hoe ze jongeren langer aan zich kunnen binden

Tieners zijn bepalend voor de toekomst van hun club

"Het is een goede zaak dat steeds meer Vlamingen sporten, maar we moeten ze ook aan het sporten houden", zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. "Elke clubverlater is er eentje teveel, zeker bij jongeren."

"Geef tieners een stem"

Met het project "Geef tieners een stem" wil de Vlaamse sportsector die drop-outcijfers doen dalen.



Weyts: "Dat doen we door clubs in gesprek te laten gaan met hun jonge leden. We willen dat er mét jongeren gesproken wordt in plaats van over hen. Zo kunnen ze aangeven wat er goed of minder goed loopt tijdens een training of in de clubwerking.

Alleen als je weet wat er leeft bij de tieners in je club, kan je er als begeleider op inspelen en de jongeren aan je club binden."