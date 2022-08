Inspiratie nodig voor avontuur met je kids? Test zeker een van de 10 Multimovepaden (binnenkort zelfs 12)

In de zomervakantie kunnen ouders wel wat inspiratie gebruiken om hun kroost bezig te houden. Gelukkig kan een Multimovepad uitkomst bieden. Dit avontuurlijk hindernissenparcours laat kinderen op een speelse manier bewegen in de natuur.

In 2019 openden het Agentschap voor Natuur en Bos en Sport Vlaanderen het eerste Multimovepad in het Meerdaalwoud in Oud-Heverlee. Vandaag zijn er al tien paden - verspreid over heel Vlaanderen - maar het concept is nog niet bekend bij het grote publiek.

Multimove is een initiatief van Sport Vlaanderen dat de motorische ontwikkeling van jonge kinderen wil stimuleren. Door de kinderen op een leuke manier te laten bewegen, oefenen ze twaalf fundamentele bewegingsvaardigheden zoals springen, klimmen, roteren, werpen...

De Multimovepaden kunnen daarbij helpen, zegt Joost De Ville van Sport Vlaanderen: "Elk pad bestaat uit een aantal houten constructies en natuurlijke hindernissen op kindermaat."

"Op elke hindernis vind je een opdracht die aansluit bij één van de twaalf vaardigheden. Samen zorgen ze voor een speels, attractief en uitdagend parcours. Om niet verloren te lopen, is de nodige bewegwijzering voorzien."

"De paden worden altijd aangelegd in een natuurlijke omgeving zoals een bos of park. Het Agentschap voor Natuur en Bos zorgt samen met het betrokken lokale bestuur voor de ontwikkeling en gebruikt daarbij zoveel mogelijk natuurlijke, duurzame materialen. Op die manier proberen we kinderen weer in contact te brengen met de natuur, toch het ideale decor om te ravotten en te bewegen."

Niet alleen voor kinderen

De Multimovepaden richten zich in de eerste plaats op kinderen tussen 3 en 12 jaar, die je natuurlijk niet alleen op pad stuurt. Gelukkig is het concept ook interessant voor ouders en grootouders, vindt Joost De Ville: "Samen met je (klein)kinderen maak je een originele en speelse wandeling. Ondertussen ontdek je een nieuw natuurgebied. Een pad is tussen 2 en 4 km lang en dus haalbaar voor iedereen. "

"Om de 200 meter kom je een hindernis tegen, waar je je kinderen de opdracht laat uitvoeren. Maar niets houdt je tegen om het ook als volwassene eens uit te proberen. Elk pad heeft een twintigtal hindernissen, dus er zijn er zeker bij die je aankan."

Je maakt een speelse wandeling met je (klein)kinderen en ondertussen ontdek je een nieuw natuurgebied Joost De Ville, Sport Vlaanderen

Meer paden in ontwikkeling

Op dit moment telt Vlaanderen tien Multimovepaden (zie onder), verspreid over de vijf provincies. Maar er zitten er nog heel wat in de pijplijn, zegt De Ville: "Dit najaar worden de Multimovepaden in Maldegem en Scherpenheuvel-Zichem geopend. Daarnaast staan er voor volgend jaar nog zo'n 5 à 10 Multimovepaden op de planning."