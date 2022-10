Wat als je als topsporter je doel net niet haalt? Luister naar de nieuwe podcast "Net niet"

Misschien liep jij vroeger iedereen voorbij op de scholenveldloop of was jij wel de beste in zwemmen? Misschien droom jij ervan om later de nieuwe Nina Derwael of Remco Evenepoel te worden? Die droom had MNM- en Sporza-presentatrice Astrid Demeure ook. Zij zag zichzelf al schitteren op de atletiekpiste als de nieuwe Kim Gevaert. In de podcast Net Niet praat ze met topsporters, mensen met bakken talent, die hun doel om de één of andere reden ook (net) niet gehaald hebben. Zwemmer Ward Bauwens, voetballer Funso Ojo, tennisster An-Sophie Mestach, gymnaste Julie Vandamme, basketballer Jorn Steinbach en wielrenner Kevin Seeldraeyers blikken terug op hun sportcarrière, vertellen over waar het is misgelopen en hoe ze met die teleurstelling zijn omgegaan. Heel herkenbaar voor iedereen die grote dromen heeft, en afscheid heeft moeten nemen van die plannen. Ex-hordeloopster en sportpsychologe Eline Berings zorgt voor meer duiding.

Aflevering 1: On your marks, get set, GO!

Wat als je als jonge, ambitieuze topsporter je doel net niet haalt? In de eerste aflevering maak je kennis met voetballer Funso Ojo en turnster Julie Vandamme. Hij, een generatiegenoot van Kevin De Bruyne en Eden Hazard, op z’n 12e al weggekaapt door PSV Eindhoven. Zij, als 10-jarige op internaat aan de Topsportschool, met 1 duidelijk doel: de Olympische Spelen.

Aflevering 2: Showing up matters

De ondersteuning van familie is superbelangrijk in topsport. Maar een overdreven ondersteuning of een gebrek eraan, kan zorgen voor traumatische ervaringen. In de 2e aflevering hoor je meer over het belang van familie in topsport en maak je ook kennis met tennisster An-Sophie Mestach, die op haar 16e het junioretoernooi op de Australian Open won en zo de nieuwe nummer 1 van de wereld werd.

Aflevering 3: Liefde is de beste doping

In deze aflevering hoor je meer over het belang van de omkadering, coaches, psychologen en het team. Je maakt ook kennis met Ward Bauwens, een voormalig zwemmer die samen trainde met Pieter Timmers en alles had om het te maken.

Aflevering 4: Bling bling

Jorn Steinbach werd op z’n 22e, samen met Emma Meesseman, uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Belgische basketbalcompetitie. Hoe het Emma vergaan is, weten we intussen allemaal. Maar wat is er met Jorn gebeurd? Hij blikt met veel nostalgie terug op zijn jaren als topsporter en heeft het over het missen van de ‘kick’ en de adrenaline. En word je eigenlijk rijk van topsport?

Aflevering 5: Mikado aan medailles

Staan alle trofeeën nog allemaal mooi uitgestald of liggen ze opgeborgen op zolder? Remco Evenepoel bezorgde het Belgische wielrennen na 42 jaar eindelijk weer een overwinning in een grote ronde. Maar in 2009 leek Kevin Seeldraeyers dat te worden na het winnen van het jongerenklassement in de Giro én Parijs-Nice. Wat is er misgegaan? En wat doen alle topsporters nu?

De hoofdrolspelers op een rij

Funso Ojo werd op zijn 12e door PSV naar Nederland gelokt. De beloftevolle middenvelder maakt op zijn 18e zijn debuut voor de eerste ploeg van PSV en er wordt hem een beloftevolle carrière voorspeld, maar de echte doorbraak komt er nooit helemaal uit. Op zijn 31e speelt hij bij Port Vale in de Engelse derde klasse.

Turnster Julie Vandamme trekt als 12-jarige in 2016 naar de topsportschool in Gent met één doel voor ogen: de Olympische Spelen. Ze is er als reserve bij op het WK in Stuttgart in 2019 wanneer het Belgische team zich plaatst voor Tokio 2020. Maar Tokio zelf haalt ze niet en net voor de Spelen zet ze een punt achter haar carrière.

Op 19-jarige leeftijd verbetert Ward Bauwens het Belgische record op de 400 meter wisselslag op de Olympische Spelen 2012 in Londen. Samen met Pieter Timmers geldt hij als de Belgische toekomst in het zwemmen. Maar minder dan een jaar later stopt hij, een comeback in 2014 duurt niet lang. "Mijn studies geneeskunde was niet de reden."

In januari 2011 leert tennisminnend België An-Sophie Mestach kennen. Ze wint bij de junioren zowel het dubbelspel als het enkelspel op de Australian Open. Zo wordt Mestach nummer 1 op de wereldranglijst bij de junioren. In 2015 lijkt de doorbraak te komen met haar eerste toernooiwinst én een plaats in de top 100 van de wereld, maar onder meer door blessures gaat het daarna bergaf en op haar 25e stopt ze.

In 2010 wordt Jorn Steinbach uitgeroepen tot het grootste Belgische talent in het basketbal. Een jaar later speelt hij met de Belgian Lions op het EK basketbal en in 2012 is hij de Speler van het Jaar in België, bij de vrouwen wint dat jaar Emma Meesseman. Een topcarrière ligt in het verschiet, maar heupproblemen maken enkele jaren later een einde aan zijn beloftevolle carrière.