Nina Derwael met "groot vlammetje" op het WK: "Ik heb er heel veel zin in"

"Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn na een heel snelle voorbereiding. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb deze ploeg het afgelopen jaar zien schitteren, hopelijk doen we het samen."

"Er is een groot vlammetje, ja. Ik ben wie ik ben. Als ik ergens naartoe ga, dan is het om zo dicht mogelijk bij de eerste plaats te komen. Dat zal zaterdag niet anders zijn."

Derwael komt dus op 2 toestellen in actie, kijkt uit naar de teamcompetitie - "Waarom zouden wij niet de verrassing kunnen zijn?" -, maar tempert toch vooral de verwachtingen. Of kan het eeuwige vuur die eventuele fysieke ongemakken compenseren?

Beelden en interviews met de Belgen in Liverpool:

Lisa Vaelen: "Of ik hier met heel veel zelfvertrouwen sta? Dat is wat veel gezegd, maar ik heb wel vertrouwen in mijn oefeningen. Als ploeg mikken we op de teamfinale en ik hoop in de allround- en sprongfinale te geraken."