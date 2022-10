Revelatie Lisa Vaelen is klaar voor WK turnen: "Ik hoop een belangrijke rol te spelen"

Op het WK in Liverpool wil Vaelen opnieuw van zich laten horen. "Het afgelopen jaar en het EK is voor mij heel belangrijk geweest, zeker ook mentaal. Nu weet ik dat ik het kan, dat is een belangrijke houvast. Ik wil het nu ook op het WK bewijzen."

Lisa Vaelen is de nieuwe coming lady van het Belgische turnen. In afwezigheid van Nina Derwael werd ze Belgisch kampioene en zette ze op het EK de schijnwerpers op zichzelf door net naast het podium te vallen op de sprong en vijfde te worden in de allroundfinale.

Vaelen heeft een duidelijk doel voor ogen in Liverpool. "Op het WK hoop ik net als op het EK op de toestelfinale op de sprong. Als ik mijn sprongen perfect doe, dan is dat mogelijk. Mijn tweede sprong moet qua moeilijkheidswaarde nog wat hoger moeten, daar werk ik ook aan."

"Je kunt haar een beetje vergelijken met mezelf na de Olympische Spelen in Rio. Nu begint ze echt te weten waar ze naartoe wil en zo. Ze weet nu wat ze ervoor moet doen en doet dat ook. Dat is mooi om te zien."

"Na Tokio hadden we een collectieve dip"

In Liverpool staat er veel op het spel voor het Belgische team. "Met een plaats in de top 8 zijn we gekwalificeerd voor het WK 2023 in Antwerpen. Dat zit er zeker in", zegt Vaelen. "De top 3 ben je gekwalificeerd voor Parijs 2024, dat zou helemaal een droom zijn."

"Ik merk dat we als ploeg nu weer helemaal klaar zijn om een prestatie neer te zetten. De sfeer en de mindset zitten goed." Dat is niet zo evident, want de Olympische Spelen in Tokio hebben er ingehakt. "We hadden zo lang toegeleefd naar Tokio en daarna kregen we het moeilijk."

"Na de Olympische Spelen hadden we allemaal een collectieve dip. Daar hebben we met Marjorie Heuls over gepraat. Dat is snel gepasseerd en we hadden nieuwe doelen om op te mikken."

Op het EK eindigde België als 5e, maar nu krijgt het team met de terugkerende Derwael een kwaliteitsinjectie. "In Tokio was ze de mama van de groep. Ik ben blij dat we op het EK hebben laten zien dat we het ook zonder haar kunnen. Maar dat ze er weer bij is, is natuurlijk enkel positief."