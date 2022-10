Plasschaert na brons op WK: "Vanaf nu zal bijna alles gericht zijn op Spelen in 2024"

Plasschaert neemt niet alleen brons, maar ook heel wat ervaring extra mee in haar reiskoffer. "Het grootste leerpunt is om de kloof tot de nummer 1 kleiner te houden", vertelt ze.

Onze landgenote lag nog even op koers voor zilver, maar greep er net naast. "Zeilen is een onvoorspelbare sport. De punten lagen dicht bij elkaar en dan kan het kwartje naar elke kant vallen."

"Ik heb best wel een tevreden gevoel", zegt ze. "Ik was naar het WK getrokken met het doel om een medaille te halen. Dat is gelukt en daar ben ik zeker blij mee."

Emma Plasschaert kon zich niet voor een derde keer tot wereldkampioen kronen in de ILCA 6-klasse, de vroegere laser radial. Op het WK in Trinity Bay nabij Houston (Texas) veroverde ze brons.

Met het WK heeft Plasschaert haar belangrijkste doel achter de rug voor 2022 en ze kan tevreden terugblikken. "Ik heb redelijk wat snelheid bij gekregen tegenover vorig jaar. Dat is heel positief."

"We hebben dit jaar een mooie vooruitgang geboekt en kunnen 2023 in een goede positie aanvatten."

Toch zit het seizoen van de tweevoudige wereldkampioene er nog niet op, want in november staat het EK nog op de planning. "Daar starten we zonder ambitie. Het WK was het piekmoment, nu nemen we 2 weken pauze om dan opnieuw te beginnen."

"Het EK wordt een goede training, daar doe ik niet mee voor een resultaat. Je moet alle kansen grijpen voor de Olympische Spelen en dit is er een van."

Het woord is gevallen: de Spelen van 2024. "Volgend jaar staat in de zomer de eerste kwalificatie op het programma", aldus Plasschaert. "Dat is een belangrijk moment, maar er volgen er nog met 2 WK's en 3 EK's. Vanaf nu zal bijna alles gericht zijn op de Spelen van 2024."