Evi Van Acker: "Met Emma Plasschaert gaan we resoluut voor een olympische medaille"

Team Belgium hoopt deze Olympische Spelen de 7 medailles van Tokio te overtreffen. Evi Van Acker vaart alvast met Emma Plasschaert in een schuitje. "We geloven er heel erg in als team", vertelt de teamleider van de Belgische vloot voor Parijs 2024.

De Belgische zeilers zijn met maar liefst 5 boten naar het zuiden van Frankrijk afgezakt voor het olympisch zeiltoernooi van Parijs 2024. Emma Plasschaert gaat voorop. "Met haar gaan we resoluut voor die olympische medaille", opent Evi Van Acker, die naar brons zeilde op de Olympische Spelen van Londen. Om haar doel te bereiken is Plasschaert in de olympische tunnel gekropen. Ze heeft zich alvast afgesloten van de sociale media. "Emma is een echt kampioenschapsbeest", vertelt Van Acker over haar opvolgster. "Ze zondert zich af en focust zich hier volledig op de wedstrijden, op rusten en op de herstelmomenten." "Ik vang de rest wel op", knipoogt ze. "We geloven heel erg in Emma als team. Ze is fitter dan ooit."

"Emma is een echte allroundzeilster geworden"

Het olympisch zeiltoernooi vindt plaats in Marseille. "Een moeilijke baai, waar de wind uit alle hoeken kan komen", weet voormalig topzeilster Evi Van Acker. "Er liggen hier vier wedstrijdbanen. In de twee het dichtst bij het land staat vaak minder wind dan in de twee buitenste banen. Ik ben benieuwd hoe ze het spel gaan spelen." "Gaan ze voor de rechtstreekse uitzendingen bij de kant blijven? Of zoeken ze wat verderop de zone met meer of veel wind op?" "Belangrijk vind ik dat we eerlijk racen en dat het geen loterij wordt. Hopelijk houdt de organisatie daar rekening mee." (lees voort onder de Instagrampost)

"We moeten het doen met de condities die we krijgen", gaat Van Acker voort. "Soms staat hier heel weinig wind en dan komt plots de mistral opdagen met drie dagen lang 20 knopen."

Klinkt als muziek in de oren voor Emma Plasschaert, een kind van de Noordzee. Van Acker: "Zij heeft ondertussen zoveel ervaring dat ze in elk weer snel kan varen: in lichte, gemiddelde en zware omstandigheden. Emma is een echte allroundzeilster geworden."

Volgende week donderdag begint Plasschaert aan haar Olympische Spelen. De medaillerace staat op dinsdag 6 augustus gepland.