Bert en Bavo wagen zich aan zeilen met Europese kampioenen: "Mensen onderschatten hoe lastig dit is"

Zeil je voor het eerst... Dat is wat Bert en Bavo doen in hun reeks Bert en Bavo gaan olympisch. Gelukkig krijgen ze daarbij hulp van Anouk Geurts en Isaura Maenhaut, de kersverse Europese kampioenen zeilen in de 49er FX.

Op een rustige dag in Nieuwpoort leren Bert en Bavo meteen dat er bij zeilen veel komt kijken. Het optuigen van de boot neemt al veel tijd in beslag en bij termen als "gijpen" en "overstag gaan" hoort Bavo het donderen in Keulen.

Maar dankzij de tips van Anouk en Isaura maakt ons duo snel vorderingen en lukt het om op de Noordzee te zeilen, al loopt het af en toe ook mis. Bavo: "Ik denk dat mensen onderschatten hoe lastig dit is."

Want terwijl bemanning Anouk de boot onder controle probeert te houden, moet stuurvrouw Isaura de stroming, de wind én de concurrentie in de gaten houden en tactische keuzes maken. "Dat is echt straf, je moet constant de wind lezen aan de hand van de andere zeilen", is Bert onder de indruk.