Gravel mee met Bert en Bavo! Rijd op paasmaandag PlugPlug Voorkempen in Kalmthout met 20 procent korting

Bert en Bavo gaan een stevige uitdaging aan: in oktober willen ze het WK gravel rijden. Daarvoor hebben ze jou nodig. Op paasmaandag kun je samen met hen wat trainingkilometers afleggen. Afspraak om 9.30 uur in Kalmthout voor 75 km gravelplezier.

Inschrijven doe je via de website van PlugPlug gravel . Kies voor de korte route en gebruik de code BERT&BAVO20 voor 20% korting.

Gravelen in de speeltuin van Mathieu van der Poel

Na hun eerste social ride in de omgeving van Gent zoeken Bert en Bavo deze keer de Kempen op. Op paasmaandag (21 april) verzamelen ze in Kalmthout voor een rondje in de speeltuin van Mathieu van der Poel.



In PlugPlug Voorkempen rijd je samen met Bart en Bavo rond en door het Grenspark Kalmthoutse Heide.

Vanuit Kalmthout steek je de grens over richting de Nederlandse crossdorpen Huijbergen en Hoogerheide. Via de polders, over de onverharde wegen van de Antwerp Port Epic, zet je weer koers richting Kalmthout.



De tweede social ride met Bart en Bavo is deze keer goed voor 75 km gravelplezier. Een gravelbike is geen must, met een mountainbike kun je ook makkelijk mee.

Graag tot volgende week maandag!