WK turnen: Nina Derwael toont haar klasse, maar hoe zwaar wegen Belgische foutjes door?

Het Belgische vrouwenteam heeft de kwalificaties op het WK turnen in Liverpool afgewerkt. Nina Derwael en co maakten wat foutjes, maar het is afwachten of hen dat een finaleplaats zal kosten. Op de brug bewees Derwael haar klasse: ze behaalde een hogere score dan de Amerikaanse vrouwen en lijkt zeker van de finale.