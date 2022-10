WK turnen met Parijs 2024 in het achterhoofd: "Belangrijke tussenstap voor Nina Derwael"

Vanaf vandaag strijden de beste turnsters en turners voor de wereldtitels op het WK artistieke gymnastiek in Liverpool. Het WK is een eerste stap richting de Olympische Spelen van Parijs en staat van Belgische kant ook in het teken van de comeback van olympisch kampioene Nina Derwael.

Het WK in Liverpool, met Parijs 2024 in het achterhoofd

Het WK in Liverpool is een belangrijke tussenstap richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. De top 8 in de kwalificaties van de landencompetitie plaatst zich voor het WK 2023 in Antwerpen, waar nog 9 olympische tickets te behalen zijn.



De medaillewinnaars in de teamfinale zijn al meteen zeker van een ticket voor Parijs. 12 teams mogen naar de Olympische Spelen. Top 8 is het doel voor de Belgische vrouwenploeg, maar is de top 3 in de finale ook mogelijk?

"Olympisch kampioen Rusland is niet welkom door de oorlog in Oekraïne. De VS doet mee zonder Simone Biles en Sunisa Lee, maar die hebben genoeg topturnsters om hoog te eindigen", zegt Inge Van Meensel, onze commentator straks in Liverpool.

Als iedereen top is bij de Belgen, en dat is altijd de voorwaarde, dan zouden ze wel eens in de buurt van het podium kunnen geraken.

"Europees kampioen Italië is erop vooruitgegaan sinds Tokio, maar mist nu enkele toppers door blessures. Brazilië met Rebeca Andrade en Flavia Saraiva schat ik hoog in, China mag je zeker niet vergeten en dan heb je nog Japan, Frankrijk, Duitsland misschien en zeker ook thuisland Groot-Brittannië."

"Maar als iedereen top is bij de Belgen, en dat is altijd de voorwaarde, dan zouden ze wel eens in de buurt van het podium kunnen geraken. Op de Olympische Spelen was Groot-Brittannië minder sterk dan België in de kwalificaties en wonnen ze brons met een score die het Belgische team ook aankan."

Als de Belgische vrouwen zich nu al plaatsen voor het pre-olympische WK in Antwerpen, dan heeft dat ook gevolgen voor de voorbereiding. "Het EK in april zal dan geen doel op zich zijn, maar een meetmoment voor het WK in Antwerpen. Het is dan een extra kans om details in te voeren of nieuwe oefeningen te testen."

"EK zonder Nina moet veel vertrouwen geven"

Voor het eerst in de Belgische turngeschiedenis kon België zich vorig jaar in Tokio plaatsen voor de olympische teamfinale. "In Tokio hebben ze als team een gigantische stap gezet", zegt Van Meensel. "In de finale konden ze hun 5e plaats uit de kwalificaties niet bevestigen, ze waren overweldigd. Maar nu hebben ze die ervaring en ik verwacht dat ze daar beter mee zullen omgaan." "Het EK in München was een goeie waardemeter. Ze zijn zonder Nina vertrokken met het gevoel "Zal dat wel lukken?", maar ze hebben daar een klik gemaakt en zijn 5e geworden, terwijl nog niet iedereen in topvorm was. Dat moet hen veel vertrouwen geven. Dat is ook voor Nina een verlichting, want zij torste tot nu alle druk op haar schouders. Dat EK zal ook haar geholpen hebben."

Ik verwacht wel veel van Lisa Vaelen, ik denk dat zij op het WK het drukste programma zal hebben.

De vooruitgang bij de Belgen heeft vooral met Lisa Vaelen een exponent. Ze strandde op een zucht van brons op sprong op het EK en pakte een medaille aan de brug met ongelijke leggers op de WB-manche in Parijs, in de olympische hal. "De progressie bij Lisa valt natuurlijk op. Zij heeft zo veel aan zelfvertrouwen gewonnen. We wisten al langer dat dat een topper is, maar ze is lang tegengehouden door een rugblessure. Dat lijkt nu onder controle en ze komt helemaal tot ontbolstering."

"Ik verwacht wel veel van Lisa, ik denk dat zij op het WK het drukste programma zal hebben. In het perfecte scenario: teamfinale, allroundfinale, hopelijk ook finale sprong en, wie weet, brug met ongelijke leggers."

"WK is belangrijk voor Nina als tussenstap en voor het team"

In Liverpool maakt Nina Derwael haar comeback, het is haar eerste competitie sinds ze in de zomer van 2021 in Tokio de olympische titel behaalde aan de brug met ongelijke leggers. Volgens Van Meensel is dit WK belangrijk voor Derwael.

"Ten eerste om weer aan te knopen met de competitie en ten tweede om het team te helpen. Maar je kunt het een tussenstap noemen, want het WK 2023 in Antwerpen is het allerbelangrijkste." "Ik denk dat ze de competitie gemist heeft, dat heb ik gemerkt toen ze op het EK commentaar gaf met mij. Het vuur is er echt nog. Misschien heeft ze het fysieke gedeelte van de comeback onderschat. Daarom is het met ups en downs gegaan."

Nina zal aangekondigd worden als olympisch kampioene. Het eergevoel komt dan naar boven, zeker bij een competitiebeest als zij.

"Naar de buitenwereld beperkt ze de ambities, maar binnenin brandt het vuur. Ze zal aangekondigd worden als olympisch kampioene. Dat mag je niet onderschatten. Het eergevoel komt dan naar boven, zeker bij een competitiebeest als zij." "De voorbereiding was verre van ideaal en zonder competitie weet ze niet waar ze staat. Maar ze heeft in het verleden bewezen dat ze niet veel wedstrijden nodig heeft." Van Meensel ziet een parallel met de Olympische Spelen. "Ook de voorbereiding op Tokio is niet perfect verlopen. Stiekem hoop ik op hetzelfde resultaat, maar makkelijk of vanzelfsprekend zal dat zeker niet worden, integendeel. En ze moet eerst nog de finale halen natuurlijk.”



Het WK is de eerste competitie voor Derwael sinds haar olympische titel.

"Noah Kuavita heeft last van twisties en moet ambities bijstellen"

De ambities bij de Belgische mannen liggen natuurlijk niet zo hoog als bij de vrouwen. "Het is duidelijk dat de Belgische mannenploeg niet met teamambities gaat, want ze reizen maar met 4 gymnasten af." Dat is een bewuste keuze., want de top 8 op het WK is niet haalbaar. "Ze mikken vooral op het EK in april in Antalya. Daar zijn ook nog tickets voor het WK in Antwerpen te winnen. Ze schatten hun kansen daar groter in." "Er is gekozen om de tweelingbroers Glen en Nicola Cuyle en Victor Martinez verder te laten werken op training aan een hogere moeilijkheidsgraad op hun sterkste toestellen. Dat moet er dan uitkomen op het EK." "De Belgen gaan daardoor voor de individuele allroundfinale. Luka Van den Keybus kan wel dicht bij de individuele allroundfinale komen, Maxime Gentges ook."

"Noah Kuavita had op het EK een medaille aan de rekstok kunnen winnen. Maar hij moet zijn ambities voor dit WK bijstellen, hij heeft last van een soort twisties (zoals Simone Biles tijdens de Spelen) tijdens zijn vluchtelementen aan rekstok. Daardoor zal hij een minder moeilijke oefening turnen en zijn zijn finalekansen weg."